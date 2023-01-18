Канада передаст Украине 200 бронированных машин Senator
2023-01-18 16:59
Канада поставит Украине 200 бронемашин Senator, сообщила министр обороны Анита Ананд во время визита в украинскую столицу Киев.
Машины используются для перевозки солдат и, по данным Канады, были запрошены Украиной.
Канада стала очередным партнером Украины, который подключился к массовой поставке бронетехники, в том числе танков Киеву.
В ЕС ведутся дебаты по поставкам немецких танков «Леопард», итоги которых будут подведены 20 января на координационном совещании глав минобороны альянса на авиабазе Рамшатйн в Германии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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