Канада передаст Украине 200 бронированных машин Senator

Канада поставит Украине 200 бронемашин Senator, сообщила министр обороны Анита Ананд во время визита в украинскую столицу Киев.

Машины используются для перевозки солдат и, по данным Канады, были запрошены Украиной.

Канада стала очередным партнером Украины, который подключился к массовой поставке бронетехники, в том числе танков Киеву.

В ЕС ведутся дебаты по поставкам немецких танков «Леопард», итоги которых будут подведены 20 января на координационном совещании глав минобороны альянса на авиабазе Рамшатйн в Германии.