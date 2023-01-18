IKEA оправдывает повышение цен увеличением затрат
Мебельный ритейлер Ikea связал резкое повышение цен с увеличением затрат на сырье, транспорт и энергию.
«Bild» сравнил текущие цены на отдельные продукты с ценами в прошлом году и сообщил о росте на 131 процент на примере каркасной кровати «Nesttun».
Классика Ikea, такая как книжный шкаф «Билли» (53 процента) и гардероб «Пакс» (50 процентов), также стали значительно дороже, чем год назад.
Согласно письменному заявлению, в прошлом 2022 финансовом году не удалось избежать корректировки цен на часть диапазона.
Ранее компания сама поглощала большую часть роста затрат в глобальной цепочке поставок. С осени 2022 года и, следовательно, в текущем 2023 финансовом году цены также снова снизились, когда цепочки поставок стабилизировались, а запасы улучшились.
Крупнейший мебельный ритейлер Германии не стал исключать дальнейшего повышения цен: «Тем не менее, мы не застрахованы от текущих экономических проблем, таких как значительное повышение закупочных цен не только на наш ассортимент, но и на энергию и транспорт».
В своей инфляционной корзине для мебели, освещения, бытовой техники и предметов домашнего обихода Федеральное статистическое управление показывает рост на 7,1 процента в 2022 году по сравнению с предыдущим годом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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