Пригожин назвал YouTube «информационной чумой» и предложил заблокировать платформу в России
Основатель и финансист группы наемников «Вагнер» Евгений Пригожин критикует правительство России за то, что оно не заблокировало американскую платформу YouTube.
«YouTube — это информационная чума нашего времени», — объяснил свою точку зрения Пригожин в Telegram.
40 процентов видеороликов «политизированы и направлены против России», подчеркнул.
Есть две причины, по которым YouTube по-прежнему доступен в России: говорят, что платформа незаменима для простых граждан и для оппозиции руководству Владимира Путина.
«Те, кто против закрытия YouTube, на мой взгляд, это люди, предатели своего народа и своей страны, предатели предыдущих и будущих поколений россиян. Они живут за границей, отдыхают за границей, растят детей за границей, исповедуют высокие ценности, но при этом поддерживают и живут за счет Запада всеми возможными способами», - подытожил Пригожин.
Россия ранее приостанавливала работу видеохостинга из-за материалов, содержащих дезинформацию о ВС России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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