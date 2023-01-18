Пригожин назвал YouTube «информационной чумой» и предложил заблокировать платформу в России

Основатель и финансист группы наемников «Вагнер» Евгений Пригожин критикует правительство России за то, что оно не заблокировало американскую платформу YouTube.

«YouTube — это информационная чума нашего времени», — объяснил свою точку зрения Пригожин в Telegram.

40 процентов видеороликов «политизированы и направлены против России», подчеркнул.

Есть две причины, по которым YouTube по-прежнему доступен в России: говорят, что платформа незаменима для простых граждан и для оппозиции руководству Владимира Путина.

«Те, кто против закрытия YouTube, на мой взгляд, это люди, предатели своего народа и своей страны, предатели предыдущих и будущих поколений россиян. Они живут за границей, отдыхают за границей, растят детей за границей, исповедуют высокие ценности, но при этом поддерживают и живут за счет Запада всеми возможными способами», - подытожил Пригожин.

Россия ранее приостанавливала работу видеохостинга из-за материалов, содержащих дезинформацию о ВС России.