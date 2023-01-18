SHAMAN рассказал, как по пути в Донбасс написал новую композицию Мы
2023-01-18 17:53
Ярослав Дронов по пути в Донбасс решил не терять времени зря и записал новую композицию под названием "Мы".
Исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN) посетил с благотворительными концертами ДНР и ЛНР.
Даже по пути на территорию проведения СВО артист не стал терять время, тем более, что его посетила муза, и набросал новую песню "Мы".
А на самих выступлениях в Донбассе попросил людей громко под счет произнести слово "мы", которое обязательно включит в студийную запись нового трека.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
Храмова Оксана
На Мальте любят старые машины: всего на острове около 30 000 исторических автомобилей
Лишь один из клубов ретро автолюбителей насчитывает около 400 участников, владеющих почти 2000 старинными авто. Автомобильную классику здесь ценят, старые модели покупают для удовольствия или для инвестиций.Подробнее...
-