SHAMAN рассказал, как по пути в Донбасс написал новую композицию Мы

Ярослав Дронов по пути в Донбасс решил не терять времени зря и записал новую композицию под названием "Мы".

Исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN) посетил с благотворительными концертами ДНР и ЛНР.

Даже по пути на территорию проведения СВО артист не стал терять время, тем более, что его посетила муза, и набросал новую песню "Мы".

А на самих выступлениях в Донбассе попросил людей громко под счет произнести слово "мы", которое обязательно включит в студийную запись нового трека.