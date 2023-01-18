Немецкая полиция целый час ловила гигантскую хомяковую крысу, которая укусила хозяина
В городе Бюрене для отлова гамбийской гигантской хомяковой крысы по кличке «Рико», которая сбежала от своего владельца из клетки, понадобилась помощь полиции.
Хозяин решил избавиться от слишком крупного животного и вез «Рико» к заводчику.
По дороге умное животное умудрилось открыть клетку. Когда крыса внезапно оказалась рядом с хозяином, тот испугался и рванул руль в опасном вираже на встречную полосу.
После небольшой аварии попытка поймать «Рико» не увенчались успехом, причем крыс от досады покусал хозяина. Последний был вынужден обратиться в полицию.
Несмотря на численное превосходство, бойкого крупного грызуна не удалось заманить в свою клетку даже наряду полиции. Лишь спустя час голод заставил «Рико» смириться с судьбой.
Крыс не устоял перед едой, разложенной в клетке и проскользнул внутрь. На этот раз дверь была прочно заперта.
Гамбийские гигантские крысы-хомяки (Cricetomys gambianus) могут достигать 80 сантиметров в длину, включая хвост. Это животные используются для поиска мин.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Храмова Оксана
На Мальте любят старые машины: всего на острове около 30 000 исторических автомобилей
Лишь один из клубов ретро автолюбителей насчитывает около 400 участников, владеющих почти 2000 старинными авто. Автомобильную классику здесь ценят, старые модели покупают для удовольствия или для инвестиций.Подробнее...
-