Немецкая полиция целый час ловила гигантскую хомяковую крысу, которая укусила хозяина

В городе Бюрене для отлова гамбийской гигантской хомяковой крысы по кличке «Рико», которая сбежала от своего владельца из клетки, понадобилась помощь полиции.

Хозяин решил избавиться от слишком крупного животного и вез «Рико» к заводчику.

По дороге умное животное умудрилось открыть клетку. Когда крыса внезапно оказалась рядом с хозяином, тот испугался и рванул руль в опасном вираже на встречную полосу.

После небольшой аварии попытка поймать «Рико» не увенчались успехом, причем крыс от досады покусал хозяина. Последний был вынужден обратиться в полицию.

Несмотря на численное превосходство, бойкого крупного грызуна не удалось заманить в свою клетку даже наряду полиции. Лишь спустя час голод заставил «Рико» смириться с судьбой.

Крыс не устоял перед едой, разложенной в клетке и проскользнул внутрь. На этот раз дверь была прочно заперта.

Гамбийские гигантские крысы-хомяки (Cricetomys gambianus) могут достигать 80 сантиметров в длину, включая хвост. Это животные используются для поиска мин.