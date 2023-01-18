Гуттериш прогнозирует затяжную войну на Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ожидает, что война на Украине затянется надолго.
«Я не вижу конца войны в ближайшем будущем», — сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Глубокие исторические разногласия между Россией и Украиной еще больше затруднили бы поиск решения, основанного на международном праве, которое поддержало бы территориальную целостность Украины.
«Я не думаю, что у нас есть шанс продвинуть или стать посредником в серьезных переговорах в краткосрочной перспективе», — добавил он.
Напомним, что президент Украины Зеленский ранее заявил о намерении провести форму на полях ООН по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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