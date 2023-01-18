Гуттериш прогнозирует затяжную войну на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ожидает, что война на Украине затянется надолго.

«Я не вижу конца войны в ближайшем будущем», — сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Глубокие исторические разногласия между Россией и Украиной еще больше затруднили бы поиск решения, основанного на международном праве, которое поддержало бы территориальную целостность Украины.

«Я не думаю, что у нас есть шанс продвинуть или стать посредником в серьезных переговорах в краткосрочной перспективе», — добавил он.

Напомним, что президент Украины Зеленский ранее заявил о намерении провести форму на полях ООН по мирному урегулированию конфликта на Украине.