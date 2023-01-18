Щольц пообещал поддерживать Украину неопределенный срок
Федеральный канцлер Олаф Шольц заверил Украину, что Германия будет продолжать оказывать поддержку в конфликте с Россией на неопределенный срок.
«Мы будем продолжать поддерживать Украину — столько, сколько потребуется», — сказал Шольц в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Чтобы гарантировать провал планов России, Германия «непрерывно» и в тесном сотрудничестве с международными партнерами поставляет «большее количества оружия», подчеркнул канцлер.
Однако канцлер не ответила на вопрос о возможной поставке немецких основных боевых танков «Леопард», который был предметом бурных дебатов и в рамках которого Германия находится под растущим международным давлением.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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