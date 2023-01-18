Щольц пообещал поддерживать Украину неопределенный срок

APS
2023-01-18 18:40

Федеральный канцлер Олаф Шольц заверил Украину, что Германия будет продолжать оказывать поддержку в конфликте с Россией на неопределенный срок.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину — столько, сколько потребуется», — сказал Шольц в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. 

Чтобы гарантировать провал планов России, Германия «непрерывно» и в тесном сотрудничестве с международными партнерами поставляет «большее количества оружия», подчеркнул канцлер. 

Однако канцлер не ответила на вопрос о возможной поставке немецких основных боевых танков «Леопард», который был предметом бурных дебатов и в рамках которого Германия находится под растущим международным давлением.

Опубликовано: Тарас Медведев









Новости СМИ2