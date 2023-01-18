Верховный суд Израиля признал недействительным назначение главы МВД страны
Верховный суд, высшая судебная инстанция Израиля, в среду, 18 января, признал недействительным назначение министра внутренних дел Арье Дери, который был признан виновным в уклонении от уплаты налогов.
В конце декабря израильские депутаты в спешке проголосовали за принятие закона, прозванного в прессе «законом Дери», разрешающего лицу, осужденному за преступление, но не приговоренному к тюремному заключению, получить министерский портфель.
«Верховный суд постановил, что назначение депутата Арье Дери министром внутренних дел и здравоохранения не может быть подтверждено», — говорится в заявлении суда.
«Премьер-министр должен его уволить», — сообщил источник.
В суде напомнили, что Арье Дери, лидер ультраортодоксальной партии «Шасс», объявил в начале 2022 года, что уходит из политической жизни после осуждения за уклонение от уплаты налогов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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