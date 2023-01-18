Аргентина объявила о покупке одного миллиарда долларов своего внешнего долга
Аргентина выкупит миллиард долларов своего внешнего долга в форме облигаций, чтобы улучшить профиль долга страны, заявил в среду министр экономики Серхио Масса, направив сигнал финансовым рынкам.
В короткой речи, переданной перед открытием рынков, Серхио Масса, находящийся у власти в течение шести месяцев, рассказал об «окне возможностей» после недавнего падения индекса странового риска Аргентины.
Он объявил о решении «осуществить процесс выкупа внешнего долга Аргентины на сумму более 1 миллиарда долларов», который уже запустил Центральный банк.
Серхио Масса охарактеризовал этот процесс как «первый шаг, сосредоточенный на краткосрочных облигациях», упомянув облигации со сроком погашения в 2029 и 2030 годах.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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