Аргентина объявила о покупке одного миллиарда долларов своего внешнего долга

Аргентина выкупит миллиард долларов своего внешнего долга в форме облигаций, чтобы улучшить профиль долга страны, заявил в среду министр экономики Серхио Масса, направив сигнал финансовым рынкам.

В короткой речи, переданной перед открытием рынков, Серхио Масса, находящийся у власти в течение шести месяцев, рассказал об «окне возможностей» после недавнего падения индекса странового риска Аргентины.

Он объявил о решении «осуществить процесс выкупа внешнего долга Аргентины на сумму более 1 миллиарда долларов», который уже запустил Центральный банк.

Серхио Масса охарактеризовал этот процесс как «первый шаг, сосредоточенный на краткосрочных облигациях», упомянув облигации со сроком погашения в 2029 и 2030 годах.