Вице-президент Тайваня считает, что бесполезно «задабривать» Китай
2023-01-18 19:05
Задабривание Китая не принесет мира, заявил вице-президент Тайваня в среду, 18 января, через несколько дней после избрания главой правящей партии, что делает его ведущим кандидатом на следующих президентских выборах.
«Умиротворение не поможет купить мир», — сказал Уильям Лай в своем первом комментарии о Китае после того, как он стал лидером Демократической прогрессивной партии (ДПП).
63-летний политик считается возможным преемником президента Цай Инвэнь, который не сможет снова баллотироваться по окончании своего второго четырехлетнего срока, в мае 2024 года.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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