Вице-президент Тайваня считает, что бесполезно «задабривать» Китай

Задабривание Китая не принесет мира, заявил вице-президент Тайваня в среду, 18 января, через несколько дней после избрания главой правящей партии, что делает его ведущим кандидатом на следующих президентских выборах.

«Умиротворение не поможет купить мир», — сказал Уильям Лай в своем первом комментарии о Китае после того, как он стал лидером Демократической прогрессивной партии (ДПП).

63-летний политик считается возможным преемником президента Цай Инвэнь, который не сможет снова баллотироваться по окончании своего второго четырехлетнего срока, в мае 2024 года.