Зеленский, в своем выступлении в Давосе, обвинил Россию в экспорте терроризма

Президент Украины Владимир Зеленский по видиосвязи выступил на форуме в Давосе, где обвинил Россию в «экспорте терроризма».

«Россия заслужила место среди террористов», — заявил президент перед Всемирным экономическим форумом в Давосе.

Он повторил свой призыв к уважению территориальной целостности своей страны и призвал к быстрой поддержке Запада.

Доставка зенитных комплексов и танков на Украину должна быть «быстрее», чем российские удары по его стране.