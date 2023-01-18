Зеленский, в своем выступлении в Давосе, обвинил Россию в экспорте терроризма

APS
2023-01-18 20:00

Президент Украины Владимир Зеленский по видиосвязи выступил на форуме в Давосе, где обвинил Россию в «экспорте терроризма».

«Россия заслужила место среди террористов», — заявил президент перед Всемирным экономическим форумом в Давосе. 

Он повторил свой призыв к уважению территориальной целостности своей страны и призвал к быстрой поддержке Запада. 

Доставка зенитных комплексов и танков на Украину должна быть «быстрее», чем российские удары по его стране.

Опубликовано: Тарас Медведев









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