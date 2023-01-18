Зеленая комета приближается к земле и появляется в ночном небе

Зеленая комета C/2022 E3 (ZTF) все ближе и ближе приближается к нашей планете в один из своих редких визитов.

Фотографам удалось поймать комету мощным телеобъективом с большей выдержкой в ночь на среду.

Снимок был сделан на болоте недалеко от Дреббера в Нижней Саксонии. По данным Ассоциации звездных друзей, комета, которая проходит мимо нашей планеты каждые 50 000 лет, 1 февраля приблизится к Земле на расстояние около 42 миллионов километров. Это почти треть расстояния от Земли до Солнца.

По словам астрономов, хорошее время для наблюдений — конец января, когда лунный свет освещает небо меньше. Тогда комету можно будет увидеть в бинокль или подзорную трубу.

Комета имеет зеленоватую мерцающую кому, оболочку из частиц в 50 000 километров. По данным Немецкого аэрокосмического центра, зеленый цвет исходит от газа, который образуется при нагревании на солнце.

Небесное тело C/2022 E3 (ZTF) названо так потому, что его впервые увидели из обсерватории в США в прошлом году в рамках программы под названием Zwicky Transient Facility.