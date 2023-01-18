Полиция установила, что в боулинге в Дюссельдорфе выросла плантация конопли

В ноябре 2020 года пожарные тушили возгорание в одном из боулингов Дюссельдорфа и обнаружили там плантацию марихуаны в 500 кустов, сообщают судебные органы.

Окружной суд Дюссельдорфа в среду приговорил 57-летнего владельца боулинга к двум годам условно за пособничество в незаконном оборот и хранение наркотиков.

Хозяин заведения признался, что оставил боулинг своему знакомому по имени «Карл-Хайнц». Тот вдобавок незаконно использовал электричество, необходимое для роста каннабиса.

Отец троих детей заявил в суде, что решился на преступление из-за значительной потери дохода во время пандемии.

Владелец плантации заверил хозяина, что его нелегальный бизнес покроет все расходы на содержание паба, которые составляют около 1500 евро в месяц.

Судьи назначили условное наказание по смягчающим обстоятельствам, из-за возраста мужчины и наличия троих детей.