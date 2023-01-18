Анна Идальго: Олимпиада-2024 года обойдется Парижу в 380 миллионов евро
Олимпийские игры в Париже в 2024 году обойдутся городу Парижу в 380 миллионов евро, с учетом ожидаемых доходов от этого планетарного события, заявила мэр города Анна Идальго в среду во время чата на сайте World.
На вопрос, позволят ли дополнительные поступления от объявленного повышения парижского налога на имущество финансировать Игры, мэр заверил, что «нет».
«Налог предназначен для поддержки коммунальных услуг парижан и инвестиций на экологический переход», — соообщила Идальго.
В отчете о государственных расходах на Игры, опубликованном на прошлой неделе, Счетная палата оценила их примерно три миллиарда евро.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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