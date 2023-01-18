Пауэр: США направят $125 миллионов на ремонт энергосистемы Украины
Глава USAID Саманта Пауэр заявила, что США $125 миллионов на ремонт повреждённых объектов энергосистемы Украины.
18 января руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр в пресс-релизе сообщила о том, что американские власти направят 125 миллионов долларов на ремонт энергетической системы Украины.
Пауэр утверждает, что выделенные США средства пойдут на закупку электрических компонентов, резервного питания для систем водо- и теплоснабжения Киева.
Помимо прочего, планируется закупка газовых турбин, трансформаторов и другого энергетического оборудования, необходимого для стабилизации украинской энергосистемы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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