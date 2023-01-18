Кадыров: бойцы ВСУ вместо боевой подготовки кололи дрова и копали ямы
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что командование ВСУ вместо боевой подготовки заставляет мобилизованных колоть дрова и рыть окопы.
18 января глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём официальном Telegram-канале, со ссылкой на пленённых бойцов ВСУ Сергея Лымаренко, Василия Мулыку и Илью Иванчука, сообщил, что вся подготовка мобилизованных новобранцев, призванных в ряды украинской армии, ограничивается колкой дров и копанием ям.
Кадыров отметил факт того, что, учитывая отсутствие должной подготовки, оружия, провизии и безразличие командования, нет ничего удивительного в том, что многие служащие армии Украины попросту бросают свои огневые позиции.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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