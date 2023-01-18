Зеленский рассказал, что не беспокоится о своей личной безопасности
2023-01-18 23:59
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет беспокойства по поводу личной безопасности.
Об этом он рассказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи.
Такими словами Зеленский ответил на вопрос, связанный с гибелью главы МВД Украины Дениса Монастырского и нескольких чиновников в результате крушения вертолета в Броварах.
Ранее украинский президент неоднократно выезжал на линию соприкосновения, в том числе для вручения наград военным.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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