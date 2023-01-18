Зеленский рассказал, что не беспокоится о своей личной безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет беспокойства по поводу личной безопасности.

Об этом он рассказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи.

Такими словами Зеленский ответил на вопрос, связанный с гибелью главы МВД Украины Дениса Монастырского и нескольких чиновников в результате крушения вертолета в Броварах.

Ранее украинский президент неоднократно выезжал на линию соприкосновения, в том числе для вручения наград военным.