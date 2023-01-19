CNN: США передали Украине боеприпасы, хранившиеся в Израиле
2023-01-19 00:04
Телеканал CNN сообщает, что украинские военные получили от США боеприпасы, которые ранее хранились в Израиле.
Представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт заявил, что США уведомили его страну о передаче боеприпасов.
Он уточнил, что эти боеприпасы являются американской собственностью, и разрешение израильской стороны для их передачи не требуется.
Сообщается, что передана только часть снарядов, а в ближайшее время США планируют дополнительные поставки.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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