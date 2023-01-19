Зеленский: крушение вертолета в Броварах – не несчастный случай, а результат войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что крушение вертолета в Броварах является результатом войны.

Он отметил, что это не несчастный случай, а война, которая идет не только на поле боя.

18 января в Киевской области потерпел крушение вертолет. Он упал неподалеку от детского сада в Броварах.

При крушении погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, а также несколько других чиновников и экипаж.