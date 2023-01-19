Зеленский: крушение вертолета в Броварах – не несчастный случай, а результат войны
2023-01-19 00:08
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что крушение вертолета в Броварах является результатом войны.
Он отметил, что это не несчастный случай, а война, которая идет не только на поле боя.
18 января в Киевской области потерпел крушение вертолет. Он упал неподалеку от детского сада в Броварах.
При крушении погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, а также несколько других чиновников и экипаж.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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