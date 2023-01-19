Женщина обратилась к врачу из-за боли в животе и узнала, что травяной чай повредил ее печень
2023-01-19 00:31
45-летняя жительница США решила укрепить иммунитет с помощью травяного чая. Она пила этот напиток три дня, после чего у нее начались сильные боли в животе.
Через пять дней пребывания в больнице ее анализы улучшились, а функция печени восстановилась.
С 2005 года выявлено не менее дюжины случаев токсического воздействия травяного чая с алоэ вера на человека.
Все изменения оказались обратимыми и не привели к серьезным болезням, но в некоторых случаях были зафиксированы повреждения печени.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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