Женщина обратилась к врачу из-за боли в животе и узнала, что травяной чай повредил ее печень

APS
2023-01-19 00:31

45-летняя жительница США решила укрепить иммунитет с помощью травяного чая. Она пила этот напиток три дня, после чего у нее начались сильные боли в животе.

Через пять дней пребывания в больнице ее анализы улучшились, а функция печени восстановилась. 

С 2005 года выявлено не менее дюжины случаев токсического воздействия травяного чая с алоэ вера на человека.

Все изменения оказались обратимыми и не привели к серьезным болезням, но в некоторых случаях были зафиксированы повреждения печени.

Опубликовано: Светлана Репина









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