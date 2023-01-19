Женщина обратилась к врачу из-за боли в животе и узнала, что травяной чай повредил ее печень

45-летняя жительница США решила укрепить иммунитет с помощью травяного чая. Она пила этот напиток три дня, после чего у нее начались сильные боли в животе.

Через пять дней пребывания в больнице ее анализы улучшились, а функция печени восстановилась.

С 2005 года выявлено не менее дюжины случаев токсического воздействия травяного чая с алоэ вера на человека.

Все изменения оказались обратимыми и не привели к серьезным болезням, но в некоторых случаях были зафиксированы повреждения печени.