IIASA: в заброшенных шахтах можно хранить достаточно электроэнергии для питания всей Земли
В Международном институте прикладного системного анализа IIASA считают, что заброшенные подземные шахты можно использовать для хранения электроэнергии.
Ученые предлагают использовать для этого гравитационные батареи, которые могут накапливать энергию, соответствующую мировому потреблению за сутки.
Гравитационная батарея работает, используя избыточную энергию, произведенную из возобновляемых источников, таких как ветер или солнечная энергия.
Предлагаемая система будет преобразовывать потенциальную энергию песка при его опускании в шахту посредством рекуперативного дробления.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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