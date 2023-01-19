Bloomberg: отношения между Вучичем и Путиным стали натянутыми после начала спецоперации

Агентство Bloomberg сообщает, что после начала спецоперации РФ на Украине отношения Владимира Путина и сербского президента Вучича стали более натянутыми.

В материале говорится, что Сербия старается дистанцироваться от России, хотя является ее постоянным союзником.

Ранее Вучич заявил, что Сербия никогда не признает Крым и Донбасс российскими, поскольку это украинские территории.

Он также раскритиковал попытки завербовать сербов на службу в ЧВК «Вагнер».