Bloomberg: отношения между Вучичем и Путиным стали натянутыми после начала спецоперации
2023-01-19 01:19
Агентство Bloomberg сообщает, что после начала спецоперации РФ на Украине отношения Владимира Путина и сербского президента Вучича стали более натянутыми.
В материале говорится, что Сербия старается дистанцироваться от России, хотя является ее постоянным союзником.
Ранее Вучич заявил, что Сербия никогда не признает Крым и Донбасс российскими, поскольку это украинские территории.
Он также раскритиковал попытки завербовать сербов на службу в ЧВК «Вагнер».
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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