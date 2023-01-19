Жителям Чехии приходят СМС с призывом получать оружие и ехать на Украину

Чешское радио сообщает, что жителям страны приходят фальшивые СМС якобы от имени кандидата в президенты Петра Павела.

В сообщениях содержится призыв к гражданам прийти в ближайшую военную часть, получить оружие и отправиться воевать на Украину.

Расследованием этого дела уже занимается полиция. Сам Павел считает, что за этим стоят его противники.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что украинский конфликт показал важность своевременного получения информации от спецслужб.