Жителям Чехии приходят СМС с призывом получать оружие и ехать на Украину
2023-01-19 01:35
Чешское радио сообщает, что жителям страны приходят фальшивые СМС якобы от имени кандидата в президенты Петра Павела.
В сообщениях содержится призыв к гражданам прийти в ближайшую военную часть, получить оружие и отправиться воевать на Украину.
Расследованием этого дела уже занимается полиция. Сам Павел считает, что за этим стоят его противники.
Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что украинский конфликт показал важность своевременного получения информации от спецслужб.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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