NBC News: Трамп хочет вернуться в Twitter и Facebook перед президентскими выборами 2024 года

NBC News сообщает, что Дональд Трамп планирует восстановить свои аккаунты в Twitter и Facebook перед президентскими выборами 2024 года.

По сведениям издания, Трамп уже подал заявку для разблокировки его аккаунта в Facebook.

Он сообщил владельцу платформы компании Meta, что запрет его учетной записи негативно влияет на свободу слова.

Компания пообещала принять решение в ближайшее время, но пок не стала давать никаких комментариев.