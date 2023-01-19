NBC News: Трамп хочет вернуться в Twitter и Facebook перед президентскими выборами 2024 года
2023-01-19 01:48
NBC News сообщает, что Дональд Трамп планирует восстановить свои аккаунты в Twitter и Facebook перед президентскими выборами 2024 года.
По сведениям издания, Трамп уже подал заявку для разблокировки его аккаунта в Facebook.
Он сообщил владельцу платформы компании Meta, что запрет его учетной записи негативно влияет на свободу слова.
Компания пообещала принять решение в ближайшее время, но пок не стала давать никаких комментариев.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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