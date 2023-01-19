Центробанк Египта: иностранные инвесторы перевели на местный валютный рынок более 925 млн долларов

Центробанк Египта сообщает, что иностранные инвесторы перевели на местный валютный рынок более 925 млн долларов.

Это произошло после резкого падения стоимости египетского фунта на прошлой неделе.

Центробанк заявил о существенном увеличении валютных переводов от египтян за границу и в туристическом секторе.

Ранее Египет достиг оглашения с МВФ о пакете финансовой помощи на 3 млрд долларов и пообещал перейти на гибкий обменный курс.