Центробанк Египта: иностранные инвесторы перевели на местный валютный рынок более 925 млн долларов
2023-01-19 02:01
Центробанк Египта сообщает, что иностранные инвесторы перевели на местный валютный рынок более 925 млн долларов.
Это произошло после резкого падения стоимости египетского фунта на прошлой неделе.
Центробанк заявил о существенном увеличении валютных переводов от египтян за границу и в туристическом секторе.
Ранее Египет достиг оглашения с МВФ о пакете финансовой помощи на 3 млрд долларов и пообещал перейти на гибкий обменный курс.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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