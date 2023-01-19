Бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон заявил, что ненавиди Меган Маркл
Экс-ведущий программы Top Gear Джереми Кларксон написал материал для издания The Sun о Меган Маркл.
В статье он утверждает, что ненавидит Маркл на клеточном уровне и мечтает, чтобы ее заставили ходить по улицам, а люди забрасывали бы ее экскрементами.
Впоследствии Кларксон принес извинения и назвал свои высказывания «позорными».
Он также сообщил, что написал письмо принцу Гарри и Меган маркл с просьбой простить его. Однако представитель пары впоследствии рассказал, что письмо было адресовано только Гарри.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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