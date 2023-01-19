Три иностранные НПО частично восстановили помощь Афганистану
Три ведущих международных агентства по оказанию помощи частично возобновили работу по спасению жизней в Афганистане после заверений властей Талибана в том, что афганские женщины могут продолжать работать в секторе здравоохранения.
CARE, Save the Children и Международный комитет спасения (IRC) приостановили свою деятельность в конце декабря в знак протеста против распоряжения правительства, запрещающего афганским женщинам работать по оказанию помощи.
Официальные представители Талибана говорят, что запрет был введен из-за того, что женщины не соблюдали правила ультраконсервативной группы в отношении ношения хиджаба или сопровождения родственника-мужчины во время путешествия.
В Save the Children отмечают, что получили четкие и надежные заверения от соответствующих органов, что женский персонал будет в безопасности и сможет работать без препятствий.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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