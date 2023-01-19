Мужчина разбил машину на парковке, хотя у него нет автомобиля
Арендатор парковочного места Гэвин Гловер обнаружил там чужую машину и разбил ее, хотя сам не пользовался парковкой 12 лет.
58-летний мужчина разбил молоком стекла Volkswagen Polo. Как выяснилось, это был автомобиль бойфренда его соседки.
Гловер заявил, что у соседки есть собственное парковочное место. Он считает, что занимать его место невежливо, даже если он не пользуется им.
Суд решил, что Гловер должен выплатить владельцу автомобиля 300 фунтов стерлингов в качестве компенсации. Ему также грозит выселение из квартиры.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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