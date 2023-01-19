Генсек НАТО Столтенберг: «Сейчас ключевой момент в конфликте на Украине»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в украинском конфликте наступил решающий момент.

По его словам, в таких обстоятельствах Украина нуждается в значительном увеличении военной и другой поддержки.

Столтенберг сказал, что военную поддержку Украины необходимо увеличить, чтобы в будущем можно было говорить о мирном урегулировании.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали сообщила, что в прошлом году Украина получила от ЕС вооружений на 11,5 млрд евро.