Генсек НАТО Столтенберг: «Сейчас ключевой момент в конфликте на Украине»
2023-01-19 02:58
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в украинском конфликте наступил решающий момент.
По его словам, в таких обстоятельствах Украина нуждается в значительном увеличении военной и другой поддержки.
Столтенберг сказал, что военную поддержку Украины необходимо увеличить, чтобы в будущем можно было говорить о мирном урегулировании.
Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали сообщила, что в прошлом году Украина получила от ЕС вооружений на 11,5 млрд евро.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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