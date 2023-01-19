МИД Украины: России придется выполнять мирную формулу

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что урегулирование конфликта будет проходить по формуле, предложенной Владимиром Зеленским.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что о переговорах с украинским президентом не может быть и речи.

Николенко в ответ отметил, что России придется выполнять мирную формулу, даже если это не нравится Кремлю.

Он также напомнил, что «формула мира» Зеленского нашла широкую поддержку во всем мире.