МИД Украины: России придется выполнять мирную формулу
2023-01-19 03:03
Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что урегулирование конфликта будет проходить по формуле, предложенной Владимиром Зеленским.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что о переговорах с украинским президентом не может быть и речи.
Николенко в ответ отметил, что России придется выполнять мирную формулу, даже если это не нравится Кремлю.
Он также напомнил, что «формула мира» Зеленского нашла широкую поддержку во всем мире.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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