Премьер Украины Шмыгаль: через два года страна будет полностью готова к членству в Евросоюзе
2023-01-19 03:24
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что через два года страна будет полностью готова стать членом Евросоюза.
При этом Шмыгаль отметил, что двухлетний срок подготовки является максимальным.
Ранее вице-премьер страны Ольга Стефанишина утверждала, что к концу 2024 года Украина планирует вступить в ЕС.
Вместе с тем некоторые европейские политики считают, что вступление Украины в Евросоюз невозможно из-за боевых действий и коррупции.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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