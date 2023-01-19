Премьер Украины Шмыгаль: через два года страна будет полностью готова к членству в Евросоюзе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что через два года страна будет полностью готова стать членом Евросоюза.

При этом Шмыгаль отметил, что двухлетний срок подготовки является максимальным.

Ранее вице-премьер страны Ольга Стефанишина утверждала, что к концу 2024 года Украина планирует вступить в ЕС.

Вместе с тем некоторые европейские политики считают, что вступление Украины в Евросоюз невозможно из-за боевых действий и коррупции.