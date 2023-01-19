Восемь человек погибли, унесенные лавиной в Тибете

По сообщениям китайских государственных СМИ, восемь человек погибли и многие пропали без вести в результате схода лавины в горах Тибета в среду.

По сообщению информационного агентства Синьхуа, это произошло на выходе из туннеля на дороге, соединяющей город Ньингчи в уезде Медог с уездом Майнлинг на юго-востоке Тибета.

Муниципальные власти города Ньингчи, расположенного на высоте 3040 метров над уровнем моря, заявили, что люди оказались заблокированы в автомобилях лавиной, и в настоящее время проводится операция по спасению пропавших без вести, сообщает агентство Синьхуа. Точное количество людей, пропавших без вести в результате схода лавины, неизвестно.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая в среду направило группу реагирования в Тибет и призвало к крупномасштабным спасательным работам.



Лавины не редкость в Гималаях. В октябре 26 человек погибли в результате схода лавины на горе Драупади ка Данда-II в северном индийском штате Уттаракханд.