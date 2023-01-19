Десятилетний мексиканец расстрелял своего сверстника, после проигрыша ему в видеоигре
2023-01-19 06:47
Десятилетний мексиканец застрелил своего ровесника, потому что тот обыграл его в видеоиграх, сообщили местные СМИ.
Мальчик выстрелил в свою жертву из пистолета, который взял в своих родных в неблагополучном районе штата Веракрус.
Двое детей играли на видеоконсоли, арендованной у местного предприятия в городе Ла-Перла.
Родители малолетнего преступника должны понести ответственность, потому что они оставили «пистолет на столе».
После инцидента стрелок и его семья пустились в бега, сообщила полиция штата.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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