Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн уходит в отставку
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила в четверг (19 января), что уйдет в отставку в следующем месяце.
«Мне пора», — сказала она на собрании своей Лейбористской партии. «У меня просто не хватит энергии еще на четыре года», — добавила она.
42-летняя Джасинда Ардерн стала премьер-министром в коалиционном правительстве в 2017 году, а три года спустя привела левоцентристскую Лейбористскую партию к абсолютному большинству на следующих выборах.
За время своего пребывания в должности она столкнулась с пандемией Covid-19, смертоносным извержением вулкана и самым страшным терактом в стране — убийством 51 верующего мусульманина в мечети Крайстчерча сторонником превосходства белой расы в 2019 году.
Политик отмечает, что партийная и личная популярность резко упали в последнее время по данным опросов и берет это на свой счет, а причиной считает неспособность действовать с прежней энергией из-за усталости.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Храмова Оксана
На Мальте любят старые машины: всего на острове около 30 000 исторических автомобилей
Лишь один из клубов ретро автолюбителей насчитывает около 400 участников, владеющих почти 2000 старинными авто. Автомобильную классику здесь ценят, старые модели покупают для удовольствия или для инвестиций.Подробнее...
-