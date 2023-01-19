Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн уходит в отставку

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила в четверг (19 января), что уйдет в отставку в следующем месяце.

«Мне пора», — сказала она на собрании своей Лейбористской партии. «У меня просто не хватит энергии еще на четыре года», — добавила она.

42-летняя Джасинда Ардерн стала премьер-министром в коалиционном правительстве в 2017 году, а три года спустя привела левоцентристскую Лейбористскую партию к абсолютному большинству на следующих выборах.

За время своего пребывания в должности она столкнулась с пандемией Covid-19, смертоносным извержением вулкана и самым страшным терактом в стране — убийством 51 верующего мусульманина в мечети Крайстчерча сторонником превосходства белой расы в 2019 году.

Политик отмечает, что партийная и личная популярность резко упали в последнее время по данным опросов и берет это на свой счет, а причиной считает неспособность действовать с прежней энергией из-за усталости.