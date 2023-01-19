Евроcоюз увеличивает свое присутствие в Армении

Европейский Союз увеличивает свое присутствие в Армении, территории, которую Кремль воспринимает как свою, сообщило в среду издание Politico, комментируя запланированное продление миссии ЕС по наблюдению за армяно-азербайджанской границей.

В сентябре 2022 года Армения попала под обстрел соседнего Азербайджана, войска которого прорвали границу, заняв стратегические высоты. Так называемая двухдневная война закончилась прекращением огня при посредничестве Запада. Всего через несколько недель в регион прибыли первые из примерно 40 гражданских наблюдателей ЕС, которые ежедневно контролируют демаркационную линию, разделяющую страны.

В среду, 18 января, официальный представитель Европейской службы внешних связей подтвердил Politico завершение плана по расширению миссии после истечения срока его действия в декабре.

Армения, по крайней мере на бумаге, является одним из ближайших союзников России и членом возглавляемой РФ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По условиям пакта о взаимной обороне тысячи российских военнослужащих размещены на постоянных базах в стране вблизи границ с Турцией, Грузией и Ираном. Россияне контролируют границы, а государственные компании управляют железными дорогами и рядом других стратегических секторов.

Тем не менее из-за восприятия России как сторонника Азербайджана в Армении прошла серия беспрецедентных акций протеста с призывами выйти из ОДКБ и перейти на сторону Запада.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен также провел беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Политики обсудили шаги, необходимые для возобновления переговоров с Азербайджаном, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатическое коммюнике США.