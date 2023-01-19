Большинство немцев скептически относятся к поставкам «Леопардов» на Украину

Поставка основных боевых танков «Леопард» на Украину скептически воспринимается самими немцами, свидетельствует проведенный опрос.

В опросе, проведенном институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу Немецкого агентства печати, 43% опрошенных высказались против таких поставок.

С другой стороны, за предоставление немецких боевых машин выступили 39% опрошенных.

Ранее производитель танков «Леопард» заявил, что, имеющиеся в резерве танки могут быть готовы к отправке лишь в 2024 году.

К тому же «Рейнметалл» намекнул, что на ремонт танков потребуются немалые средства.