Большинство немцев скептически относятся к поставкам «Леопардов» на Украину
Поставка основных боевых танков «Леопард» на Украину скептически воспринимается самими немцами, свидетельствует проведенный опрос.
В опросе, проведенном институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу Немецкого агентства печати, 43% опрошенных высказались против таких поставок.
С другой стороны, за предоставление немецких боевых машин выступили 39% опрошенных.
Ранее производитель танков «Леопард» заявил, что, имеющиеся в резерве танки могут быть готовы к отправке лишь в 2024 году.
К тому же «Рейнметалл» намекнул, что на ремонт танков потребуются немалые средства.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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