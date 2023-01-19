Джон Кирби: США не видят признаков того, что Беларусь намерена физически войти в Украину

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон внимательно следит за этим тесным военным сотрудничеством между Россией и Беларусью, сообщает CNN.

Кирби отметил, что "США до сих пор не видят признаков того, что Беларусь намерена физически войти в Украину".

Ранее в среду, 18 января американский телеканал NBC сообщил, что начавшиеся в понедельник совместные учения ВВС Беларуси и России сделали более вероятным сценарий входа РФ в Украину с территории Беларуси.

В связи с сообщениями о прибытии в Беларусь российских войск и вооружения, с украинской стороны ведутся работы по расширению подготовленных весной траншей и укреплений.

Однако, по словам заместителя начальника украинской военной разведки (ВРУ) Вадима Скибицкого, более вероятно нападение России с востока.