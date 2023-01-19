Санчес намекает партнерам, что пора уже начать переговоры с Путиным

Премьер-министр Испании Педро Санчес высказался за переговоры с Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.

«Важно, чтобы мы поддерживали контакт с Путиным», — сказал Санчес американскому новостному каналу CNN в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Например, я решительно выступаю за то, чтобы французское правительство и правительство Германии (…) взяли на себя инициативу такого диалога», - отметил испанский лидер.

Возможен возврат к так называемому нормандскому формату — контактная группа из Германии, Франции, России и Украины, каким он существовал до начала войны, отметил политик.