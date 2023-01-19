Брюс Говерс, являющийся режиссером клипа группы Queen Богемская рапсодия, скончался на 83-м году жизни
Режиссер клипа легендарной группы "Queen" "Богемская рапсодия" и шоу "American Idol" Брюс Говерс умер в калифорнийском городе Санта-Моника в возрасте 82 лет.
"The Hollywood Reporter" сообщает, что причиной смерти 82-летнего Брюса Говерса стали осложнения после ОРИ.
Говерс обрел известность после того, как снял клип на композицию "Богемская рапсодия" культовой группы "Queen" в 1975 году.
В период с 2001 по 2010 год режиссер трудился над телепроектом "American Idol" на канале FOX, за который в 2009 году получил премию "Emmy".
Говерс ушел из жизни 15 января в Санта-Монике (США, Калифорния).
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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