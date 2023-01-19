42-летняя Слава скоро станет бабушкой

Известная исполнительница Слава, которой чуть за 40, очень скоро обретет статус бабушки. Ее старшая наследница Александра Морозова беременна.

Дочь исполнительницы Славы Александра Морозова совсем недавно вышла замуж. В настоящее время 23-летняя Саша ждет ребенка.

По словам людей из окружения Морозовой, малыш должен увидеть свет этой весной.

Пол ребенка Александра и ее 25-летний супруг пока не знают.