42-летняя Слава скоро станет бабушкой
2023-01-19 08:04
Известная исполнительница Слава, которой чуть за 40, очень скоро обретет статус бабушки. Ее старшая наследница Александра Морозова беременна.
Дочь исполнительницы Славы Александра Морозова совсем недавно вышла замуж. В настоящее время 23-летняя Саша ждет ребенка.
По словам людей из окружения Морозовой, малыш должен увидеть свет этой весной.
Пол ребенка Александра и ее 25-летний супруг пока не знают.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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