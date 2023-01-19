Ханна рассказала, как крутила роман сразу с несколькими мужчинами
Исполнительница Ханна уже 12 лет встречается с предпринимателем Павлом Курьяном. А было время, когда артистка строила отношения сразу с двумя мужчинами.
Исполнительница Ханна более 12 лет строит любовь с бизнесменом Павлом Курьяновым.
В подкасте "Ниче святого" стримингу "Звук" знаменитость вспомнила свою бурную молодость.
Анна Иванова (настоящее имя певицы) призналась, что встречалась с двумя парнями одновременно во время студенчества.
В настоящее время подобный опыт Ханна повторять не желает.
В ее жизни царит идиллия. Она с Курьяном воспитывает дочь Адриану и готовится к рождению второго наследника.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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