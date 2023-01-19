Франция готовится к массовой забастовке
2023-01-19 09:23
Протесты против запланированной пенсионной реформы грозят обернутся хаосом в железнодорожном сообщении, отменой рейсов и массовыми демонстрациями во Франции.
СМИ уже говорят о «черном четверге» для правительства Макрона.
Ожидается, что до 750 000 человек примут участие в забастовках и демонстрациях против самого важного проекта в политической карьере французского президента.
По всей стране мобилизовано 10 000 полицейских и жандармов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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