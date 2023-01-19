Франция готовится к массовой забастовке

Протесты против запланированной пенсионной реформы грозят обернутся хаосом в железнодорожном сообщении, отменой рейсов и массовыми демонстрациями во Франции.

СМИ уже говорят о «черном четверге» для правительства Макрона.

Ожидается, что до 750 000 человек примут участие в забастовках и демонстрациях против самого важного проекта в политической карьере французского президента.

По всей стране мобилизовано 10 000 полицейских и жандармов.