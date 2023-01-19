Брат Моисеева Толкач летит в Москву, чтобы бороться за наследство, а на похоронах близкого родственника его не было

Брат покойного исполнителя и хореографа Бориса Моисеева Маркс Толкач летит в российскую столицу, чтобы судиться за наследство артиста.

Брат покойного Бориса Моисеева Маркс Толкач мчится в российскую столицу, чтобы бороться за наследство родственника.

Примечательно, что на похоронах брата его не было, так как здоровье подводило. Сейчас, видимо, с самочувствием все хорошо.

Толкач убежден, что имущество Моисеев переписал на концертного директора Сергея Гороха под давлением.

Мужчина, проживающий в Канаде, жаловался, что не мог дозвониться до брата долгое время. Последний раз ему удалось пообщаться с ныне покойным полтора года назад в его день рождения.