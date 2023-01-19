В Китае прогнозируется увеличение числа заражений COVID из-за новогодних путешествий
Сотни миллионов китайцев впервые возвращаются в свои родные города на китайский Новый год.
Это традиционно самая крупная ежегодная миграция в КНР.
Из-за блокировок и других ограничений, наложенных стратегией нулевого Covid, это семейное событие многим китайцам пришлось пропустить с 2020 года.
В течение 40-дневного пикового туристического сезона прогнозируется два миллиарда индивидуальных пассажирских поездок — это около 70 процентов объема поездок по сравнению с периодом до пандемии.
Согласно модельным расчетам Airfinity, волна инфекций может достичь в Китае пика на этой или следующей неделе, когда будет 4,8 миллиона новых случаев заражения в день.
Таким образом, число смертей, вероятно, перевалит за уровень в 36 000 в день, зафиксированный во время новогодних праздников.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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