Дата суда по иску Роснефти к правительству Германии пока не опрелена
В споре об опеке над немецкими «дочками» «Роснефти» пока неясно, когда Федеральный административный суд примет решение по иску российской нефтяной компании.
Суд в Лейпциге сообщил dpa , что процедура, вероятно, будет прекращена в конце февраля или начале марта.
«Роснефть» подала жалобу против распоряжения доверительной администрации.
В сентябре федеральное правительство передало под контроль государства две дочерние компании «Роснефти» — мажоритарных владельцев нефтеперерабатывающего завода PCK в Бранденбурге.
Это было оправдано непосредственной угрозой безопасности энергоснабжения. На протяжении десятилетий нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте (Бранденбург) снабжался российской нефтью по трубопроводу «Дружба».
С 1 января действует нефтяное эмбарго против России. Федеральное правительство организовало доставку из других источников.
«Роснефть» обвинила федеральное правительство в «насильственной экспроприации» своих немецких дочерних компаний. Иск был обоснован тем, что не были соблюдены требования конкурсного производства.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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