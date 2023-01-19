Дата суда по иску Роснефти к правительству Германии пока не опрелена

В споре об опеке над немецкими «дочками» «Роснефти» пока неясно, когда Федеральный административный суд примет решение по иску российской нефтяной компании.

Суд в Лейпциге сообщил dpa , что процедура, вероятно, будет прекращена в конце февраля или начале марта.

«Роснефть» подала жалобу против распоряжения доверительной администрации.

В сентябре федеральное правительство передало под контроль государства две дочерние компании «Роснефти» — мажоритарных владельцев нефтеперерабатывающего завода PCK в Бранденбурге.

Это было оправдано непосредственной угрозой безопасности энергоснабжения. На протяжении десятилетий нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте (Бранденбург) снабжался российской нефтью по трубопроводу «Дружба».

С 1 января действует нефтяное эмбарго против России. Федеральное правительство организовало доставку из других источников.

«Роснефть» обвинила федеральное правительство в «насильственной экспроприации» своих немецких дочерних компаний. Иск был обоснован тем, что не были соблюдены требования конкурсного производства.