Девушка Паши Техника, блогер Максимовская выпала с 8-ого этажа
2023-01-19 10:05
Блогер Юлия Максимовская (Финнес) выпрыгнула из окна 8-ого этажа, чудом оставшись в живых.
Девушка певца Паши Техника (Финесс) выпала из окна элитной квартиры, которая находится на 8-ом этаже.
Трагедия произошла 16 января.
Юлия под воздействием наркотиков выпрыгнула из окна, чудом оставшись в живых.
Сейчас несчастная находится в отделении травматологии в одной из московских больниц.
Техник ситуацию комментировать отказывается, о чем информирует издание "Стархит".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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