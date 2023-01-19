Девушка Паши Техника, блогер Максимовская выпала с 8-ого этажа

Блогер Юлия Максимовская (Финнес) выпрыгнула из окна 8-ого этажа, чудом оставшись в живых.

Девушка певца Паши Техника (Финесс) выпала из окна элитной квартиры, которая находится на 8-ом этаже.

Трагедия произошла 16 января.

Юлия под воздействием наркотиков выпрыгнула из окна, чудом оставшись в живых.

Сейчас несчастная находится в отделении травматологии в одной из московских больниц.

Техник ситуацию комментировать отказывается, о чем информирует издание "Стархит".