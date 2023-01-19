Стычкин признался, что неравнодушен к алкоголю

Актер Евгений Стычкин не стал скрывать, что алкоголь занимает большое место в его жизни.

Актер Евгений Стычкин в интервью изданию "Московский комсомолец" сообщил, что не может без алкоголя.

Артист отпустил шутку по поводу того, что горячительные напитки помогают ему держать себя в форме.

Когда корреспондент спросил у знаменитости, как ему удается не меняется на протяжении многих лет, тот ошарашил признанием.

Оказывается, алкоголизм - секрет молодости артиста.