Стычкин признался, что неравнодушен к алкоголю
2023-01-19 10:09
Актер Евгений Стычкин не стал скрывать, что алкоголь занимает большое место в его жизни.
Актер Евгений Стычкин в интервью изданию "Московский комсомолец" сообщил, что не может без алкоголя.
Артист отпустил шутку по поводу того, что горячительные напитки помогают ему держать себя в форме.
Когда корреспондент спросил у знаменитости, как ему удается не меняется на протяжении многих лет, тот ошарашил признанием.
Оказывается, алкоголизм - секрет молодости артиста.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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