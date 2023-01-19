Индия обошла Китай по численности населения

Население Индии стало самым большим на Земле после того, как Китай претерпел рекордное снижение численности за 60 лет.

По данным ряда источников, население Индии сейчас составляет 1.428 млрд человек.

Как ранее сообщалось, статисты Китая зафиксировали крупнейшее с 1961 года снижение численности населения страны.

По данным Национального бюро статистики Китая оно сократилось почти на миллион человек.

Третью позицию в этом списке занимают США, где проживает более 339 млн человек.