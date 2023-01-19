Шакира отгораживает свой дом стеной от соседнего особняка, принадлежащего ее экс-свекрови
2023-01-19 10:32
Исполнительница Шакира, видимо, сильно обижена на своего экс-супруга, футболиста Жерара Пике за то, что тот променял ее на молодую.
Колумбийская певица Шакира не может успокоиться после развода с бывшим мужем, футболистом Жераром Пике.
Знаменитость выпустила трек, где обвинила спортсмена в измене.
После выставила чучело ведьмы во дворе своего жилища, намекая на свою экс-свекровь, которая проживает в соседнем доме.
Теперь же Шакира решила отгородиться от дома матери бывшего мужа стеной.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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