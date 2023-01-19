Бородина рассказала, какую проделку совершила ее дочь Теона

Ведущая Ксения Бородина воспитывает двух дочерей Марусю и Теону, рожденных в разных браках. Младшая наследница знаменитости совершила большую проделку, тут же написав письмо матери с извинениями.

Популярная ведущая телевидения Ксения Бородина рассказала, что ее младшая дочка Теона отломала дверь от холодильника.

Испугавшись наказания матери, девочка написала письмо с извинениями, назвав родительницу лучшей мамой на свете.

Узнав о проделке наследницы, знаменитость расстроилась, но не наказывала и не ругала Теону, которая растрогала Ксению свои письмом.